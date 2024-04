Tee ise: ergutav maius tiramisu

Ja kui paljud muud road muutuvad laias maailmas ringi rännates sageli, näiteks pitsast on saanud sageli paksu põhja ja ananassiga küpsetis, siis tiramisu on jäänud suhteliselt algupäraseks. Selle loomise eest tahavad muidugi mitmed saapamaa maakonnad au endale võtta, kuid üldiselt loetakse tiramisu siiski pärinevaks Treviso linnast. Linnaelanikud ise räägivad, et esialgu valmistati ja pakuti seda ärksaks tegevat magustoitu lõbumajades.

Rasvane juust ja õhulised küpsised

Kuigi tiramisu on tänapäeval üks Itaalia traditsioonilistest magustoitudest, siis tegelikult ei ole see ilmselt veel sadat aastatki vana ja seda mainiti kokaraamatutes esimest korda alles eelmise sajandi kuuekümnendatel aastatel.

Peale Ladyfingersi ehk Savoy- (itaalia keeles savoiardi) nimeliste kergete biskviitküpsiste on selle kohustuslikud komponendid kange kohv ja maskarpoonet (mascarpone). Maskarpoone on kreemjas ja pehme mahedamaitseline värske juust, mis oma suure rasvasisalduse tõttu (kuni 50%) on hea komponent küpsetistele, dessertidele ja muudele soolastele ja magusatele roogadele. Enamasti lehmapiimast (Itaalia lõunaosas kasutatakse vahel ka pühvlipiima) saadud koort kuumutatakse 75–90 kraadini ja lisatakse kas sidrunimahla või valge veini äädikat, et see hakkaks kalgenduma.

Mis Ladyfingersi küpsistesse puutub, siis neid on saada ilmselt igas poes, kuna tiramisu on juba aastaid ülipopulaarne magustoit Eestiski. Neid on lihtne ka kodus ise valmistada, siis on need värsked ja eriti hõrgud. Seekord pakun välja aga gluteenivaba versiooni nendest küpsistest.