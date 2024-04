ILM ⟩ Kevadeks ja suve alguseks on oodata rohkelt päikest

Märtsi viimasel päeval mõõdeti Valgas Eesti uueks soojarekordiks 21,3 kraadi, mis on senisest rekordist lausa 2,4 kraadi võrra soojem. Eelmine rekord, 18,9 kraadi, mõõdeti 1968. aasta 30. märtsil samuti Valgas. Absoluutsed ehk ühel vaatlusajal mõõdetud (mitte keskmistatud) rekordid sünnivad harva, selleks on vaja mitmete asjaolude kokkulangemist. Siiski, nii suur ületamine on ilmselt taas üks märk kliima üldisest soojenemisest. Ka peaaegu lumeta märts tervikuna oli paljuaastasest keskmisest (1991–2020) 2,6 kraadi soojem, Eesti vaatlusjaamade keskmine temperatuur +2,0 kraadi. See iseenesest ei ole rekord, aga ebatavaliselt soe küll. Kuuest veelgi soojemast märtsist olid tervelt kolm sel sajandil, andes tunnistust varajasemaks nihkuvast kevadest.