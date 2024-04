Kuidas mobiiliga imeilusaid kevadpilte teha?

Vaata ringi ja leia, mis sind köidab. Kui objekt valitud, tuleks proovida erinevaid režiime ja võttenurki. Näiteks tärkava taime pildistamiseks tasuks proovida liikuda nutitelefoniga taime tasandile või keerata telefon tagurpidi nii, et kaameraläätsed on justkui vastu maad. Nii saab võimalikult madala võttenurga, mis pildil kohe eristub.

Režiimidest soovitab Savisaar proovida kõiki optilisi läätsi (0,6x, 1x, 5x) ning kasutada ka portreevõtet, mis tausta hägusaks teeb ja subjekti fookusesse toob. Kui tehnilisemalt rääkida, siis võiks lülitada sisse HDRi, mis loob foto just sellisena, nagu palja silmaga näha on. Nutitelefon teeb selleks mitu pilti ning kleebib need kokku, andes tõetruu tulemuse. Seda tuleks kasutada just väga keerukates valgusoludes, näiteks päikesetõusu või -loojangu puhul. „Olen ise Samsung Galaxy S24 Ultra kasutaja ning eriti detailseks ja isikupäraseks fototöötluseks kasutan Expert Raw’ programmi, aga see on väga tehniline ning tavaline fotohuviline saab ka automaatsätetega imelised fotod kätte,” ütles ta.