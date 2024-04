Värske soolakurgi hooaeg algas importkurgiga

Kokku väärindab Otto Schneideri juhitud Eesti And aastas umbes 100 tonni kurki.

Eesti üks suuremaid kurkide soolajaid ja hapendajaid, Viimsis asuv Eesti And alustas läinud nädalal värske soolakurgi valmistamist, see on jõudnud juba ka kaubandusse.