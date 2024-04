Soojema perioodi kõige nõutumad seadmed aiandustehnikat pakkuvates kauplustes on konkurentsitult kõikvõimalikud niidukid. Eriti püüavad aiaomanike tähelepanu akutoitel masinad, kuid tänavuseks müügihitiks võib kujuneda hoopis kaablivaba robotniiduk.

"Kui võtta aluseks müüdud ühikud, ostetakse enim lükatavaid muruniidukeid, kusjuures üha rohkem eelistatakse akutoitel mudeleid, ja robotniidukeid. Aga suurima käibe tegid meil eelmisel aastal hoopis kangidega nullpöörderaadiusega EGO Power+ 56 V akudega töötavad murutraktorid, mille hinnad algavad umbes viiest ja poolest tuhandest eurost. Akutehnoloogia on sedavõrd arenenud, et korraga saab sellise masinaga niita üle hektari pinda ja liikumiskiirus on suurem kui bensiinimootoriga analoogidel," rääkis osaühingu Saemeister müügijuht Liina Virumäe.