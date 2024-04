Suurim põllumajandusehituse objekt Eestis sai nurgakivi

Täna sai nurgakivi põllumeste ühistu KEVILI Mäo viljaterminal, mis hakkab oma esimeses etapis mahutama ligi 50 000 tonni tera- ja kaunvilja. Teise etapiga on plaan ladustamisvõimust suurendada kuni 75 000 tonnini. Koos kinnistute ostu, tehnoloogia, ehituse ja masinatega on investeeringu suurus 13,5 miljonit eurot. Viljaterminali ehitab Mapri Ehitus, vahendas BNS.

KEVILI juht Hannes Prits rääkis, et KEVILI liikmeskond on viimase kolme aasta jooksul kiiresti kasvanud. Koos liikmete arvuga on kasvanud ka ühistu turuosa Eesti teraviljaturul. „Uus terminal lubab meil pakkuda teenuseid ka Kesk- ja Lääne Eestis. Terminali rajades peame silmas ka vajadust kuivatada ja ladustada liblikõielisi kultuure - hernest ja uba. Arvestades asukohta, ligikaudu 100 kilomeetrit Muuga sadamast, parandab rajatav terminal KEVILI võimalusi kiirelt ja efektiivselt teravilja eksportida.“