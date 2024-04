On ainult üks tõhus vahend puukide vastu

Üks levinud arvamus ütleb, et puukide arvukus hakkas kasvama ajast, kui keelati kevadine kulupõletamine. Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi, kes oma töös lindude ja puukide seoseid uurinud, tunnistab, et tõepõhi sel arvamusel all on, kuid see on õhkõrn. Tasub arvestada, et puugid on siin ka enne kulupõletamise keeldu edukalt elanud, pigem tuleb põhjust otsida kliimast.