Lõuna prefektuuri küber- ja majanduskuritegude grupijuht Jaanus Juhanson selgitas, et pettusjuhtumite puhul on kõige levinum skeem selline, kus ostjalt küsitakse ettemaksu ning kui see on tasutud, siis ei õnnestu enam müüjaga ühendust saada.

Mõnel juhul on inimesed aru saanud, et ostja või müüa on kahtlane ning tehingust on jõutud õigel ajal loobuda. „Paraku on aga mitmed inimesed siiski ka raha kaotanud,” sõnas ta.