Järvamaal õunu ja kartuleid kasvatava Rebase talu perenaise Piia Tiigemäe sõnul võib õunapuid tegelikult kevadel istutama hakata sel hetkel kui labidas maasse läheb. „Aga praegu on kõige parem aeg,” kinnitas ta.

Tiigemäe soovitabki juba praegu oma õunapuud välja valida, mitte oodata maikuist laadaperioodi. Siis on kindel, et puul on aega korralikult juurduda ja kosuda. „Soovitan minna Eesti oma puukoolidesse kohale, kust osatakse ka head nõu anda ja kõikidele teie küsimustele vastata,” soovitas ta.