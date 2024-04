Robot veereb mööda tulbipõlde, et tuvastada taimed, mis on nakatunud Potyviridae sugukonda kuuluva viirusega, mida Eestis teatakse tulbi-kirjuõielisuse viiruse nime all. Viirus põhjustab taimede arengu pidurdumist. Robotil on kaamera, mis teeb tulpidest tuhandeid pilte ja otsustab, kas need on haiged või mitte. Leidnud haige taime, hävitab robot tulbisibula ja see eemaldatakse põllult pärast koristustöid.