Pajumäe teeb viimase katse: Kas hinnatõus päästab armastatud mahetalu?

Kohe pärast sulgemisteadet hakkas Pajumäe tallu saabuma kirju ja kõnesid, mille sisu oli üks: „Teil on nii head tooted, kui need ka maksaks rohkem, ostaksime neid ikka.”

Kui esialgu mõtles talu peremees Viljar Veidenberg, et heade sõnade taga on lihtsalt esimene emotsioon, tuli selliseid kirju ja kõnesid nii palju, et mahetalu peremees otsustas teha veel viimase katse. „Kui teine variant on kinni panna, siis proovime ära ja saame teada, kui palju neid inimesi tegelikult on, kellel on võimalik sellist hinda maksta.”