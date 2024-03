Ära jää hiljaks: kui tahad tomateid õues kasvatada, tuleks praegu just see töö ära teha

Teatavasti on tomat soojalembene ja otsest päikesevalgust vajav kultuur, kuid maitsvate tomatite kasvatamine on üsna lihtne ja õnnestub ka väljaspool kasvuhoonet. Siiski tuleb arvestada, et õues on tomati kasvuaeg meie lühikese suve tõttu napim ja saak tavaliselt ka väiksem kui kasvuhoones.