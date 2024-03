Talirapsile oli talv saatuslik

Teine põhjus on hübriidsortide seemne päritolus. Praegu on kõik Eesti sordilehes olevad talirapsid hübriidsordid. Hübriidsortidel on väga hea saagipotentsiaal ja väga suure õlisisaldus, kuid valdavalt ebapiisav talvekindlus. Miks see nii on? Hübriidsortide seeme, mis tuuakse Eestisse sisse, kasvatatakse lõunapoolsetes piirkondades (peamiselt Saksamaal).

Selleks, et püsiks sordi heteroosi efektiga saavutatud head omadused, peab igal aastal ostma uue seemne ning ei saa kasutada Eestis kasvanud ja tingimustega kohanenud seemet. Kahjuks ei saa seemnega kaasa osta lõunapoolseid kasvutingimusi, aga Eesti talved on siiski hoopis karmimad.

Surnud taimed. Foto: Lea Narits

Talirapsi puhul ei ole kahjuks eriti mõtet oodata, et peale maapealse osa hävimist taim elule ärkab. Kui juurekael on surnud, ei hakka taim edasi kasvama, mullas olevad juured võivad paista veel elusad, kuid taim on hukkunud. Ka pealtnäha roheline taim võib olla surnud, kui taim koos juurega mullast välja kaevata ning pooleks lõigata, võime näha, et sisemised koed on juba surnud ja värvi muutnud.

Talirüps on paremas seisus

Talirüpsipõllud on paremas seisus, külmakahjustusi on vähe. See on põhjustatud eelkõige talirüpsi botaanilisest eelisest: taim kasvatab sügisel lehekodariku mullapinnale, aga kasvupung jääb allapoole mullapinda talvituma, olles kaitstud madalate temperatuuride eest.

Rüpsi juurekael kevadel. Foto: Lea Narits

Kevad ei ole veel täielikult oma õigustesse asunud ning selline päevaste sooja- ja öiste miinuskraadide vaheldumine on lisakoormus niigi vaevatud taimedele. Suurim oht on, et mulla liikumisega (sulab-külmub-sulab …) rebitakse taimedel juured katki ning nad hukkuvad. Võib ka juhtuda, et külmakergitusega paljastunud juurekael saab tugevast öökülmast kahjustada.

Kevadise pealtväetamisega ei ole mõtet kiirustada, sest põllu muld peab olema soojenenud ja seal elutsevad mikroorganismid tööle hakanud, et taim saaks toitaineid omastada, muidu lihtsalt raiskate ressursse.

Praeguse seisuga ei saa veel lõplikku hinnangut talvitumisele anda, sest pilt võib veel muutuda (ja kahjuks halvemuse poole), kuid juba praegu võib öelda, et talirapsile oli talv raske ning paljud põllud tuleb uuesti külvata.