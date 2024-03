KAS TUNNED ÄRA? Kummikunnidest filosoofideni ehk Väike kevadekuulutajate välimääraja

Kui oled nõnda pikalt kannatanud, pole ka mingi ime, et kevadeootus liblikad kõhtu toob. Nii võib julgelt väita, et kevadet vastu võtma me oleme varmad ka siis, kui hanged õuelt veel sulamata. Läheme lolliks kõik omamoodi ja tegelikult on see vahva.Siin on teile olukorra ilmestamiseks lillekeste ja linnukeste kõrvale kimbuke kõigile tuttavaid inimühiskonnaga seotud kevadekuulutajaid.