Märjamaa pottsepp lendab USAsse oma oskusi näitama

Tema sõnul on ahjutellijate soovid muutunud masstootjate- ja poekeskseteks. Valitakse ahi, mis saab kiiremini paigaldatud. „Isegi uude ehitatavasse majja peab saama ahju sisse kahe päevaga. Küttevõimsus ja disain on ebaoluline või vähemalt kolmandajärguline,” ütles Koppel ja lisas, et Ameerikas on suund vastupidine.