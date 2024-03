Sõrve poolsaare kaugemas otsas asub üks õige põnev ja ainulaadne küla, mille elanikud ei pane kummalisel kombel pahaks, kui neid oma majadest pai tegemiseks korraks välja palutakse. Küülikuküla elanikud seda lausa ootavad. On ka neid, kes armsate jänkupoegade asemel soovivad tutvuda tiigis kala pugivate nastikutega – ka nende asum on samas külas sisse seatud.

Küsimusele, kas keset keerulisi aegu n-ö maailma servale küülikute võlumaad luues hirmu polnud, vastas Ool, et tõele au andes oli ta väga skeptiline. „Esimesel aastal tuli suur rahvamass meid vaatama ja arvasin, et ega järgmisel aastal tule enam kedagi. Söön oma sõnu siiamaani: külalisi jagub ja on neid, kes on käinud igal aastal,” rõõmustas ta.