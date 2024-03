Huvi päikesepaneelide vastu kukkus kolinal

See Räpina vallas Ruusal mullu valminud päikesepark näitab, milliseks meie maastikud rohepöörde tuules muutuvad.

Kui paar aastat tagasi kirjutasime päikesejaamade rajamise buumist, siis mullu tuli uusi jaamu aasta varasemaga võrreldes juurde poole võrra vähem ja langust on näidanud ka see aasta – mullusega võrreldes on tänavu sõlmitud peaaegu 90 protsenti vähem kodutarbijate liitumislepinguid.