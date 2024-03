Nädala mõte: vanaema maal

Päris mitmest intervjuust on käinud läbi müstiline fraas „maale vanaema juurde”, mida käiakse välja kui varianti, kuidas lühem või pikem kriis üle elada. Mäletan, kuidas üks põllumees minuga kõneldes arutas, et mis ma arvan, kas Eesti oli rohkem kaitstud ca 30 aastat tagasi või nüüd. Sõjalises mõttes kindlasti pole küsimust. Aga samal ajal tuleb hakkama saada. Kui paljudel meist on praegu veel oma kartulipõld või purkidest lookas keldririiulid? Või laudas siga? Viimane pole praegu sigade Aafrika katku leviku tõttu isegi lubatud.

Jah, kindlasti on neid vanaemasid või sugulasi, kes on maal ja kelle juurde minek võiks olla plaan A või plaan B. Aga mitte liiga palju. Paraku näitavad ka viimase aja uudised, et väiketootjaid, kes on mõnes mõttes ka need „vanaemad maal”, kes lisaks töökohtade loomisele on (toidu)-turvalisuse garant. Mida koondunum toidutööstus, seda haavatavam see on.