Kehtna Lihatööstus ootab kosilast

Kehtna Lihatööstus on Kehtna Mõisa OÜ tütarettevõte, mille põhitegevusala on liha- ja vorstitoodete valmistamine ning realiseerimine. Lisaks on Kehtna Mõisa OÜ-l munakanad ja tuhandepealine lehmapiimakari ning ettevõte tegeleb ka taimekasvatusega. Lõpetamine puudutab vaid lihatsehhi ja munade tootmist.