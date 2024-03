Võrumaal toimetava Põlgaste Talu OÜ juht Janek Eerik sõnas telefonivestluse ajal, et tal on kiire päev. Ta oli parasjagu soetamas oma põldudele 400 tonni väetist. Kokku on tal maad 900 hektarit, mis on tänavusest kõik tavapõllumajanduse all. Juba läinud aastal viljeles ta tavapõllundust väikesel alal.