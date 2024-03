Hea võimalus: kevadine suurpuhastus muutus veidi mugavamaks

Omniva ESG ja kommunikatsiooniüksuse juht Katrin Isotamm märkis, et kaupade ringlus ning taaskasutamine toetab nii keskkonnasäästu kui kuluefektiivset majandamist ning logistika- ja kullerettevõtetel on selles aasta-aastalt üha suurem roll. E-kaubanduses on Isotamme sõnul seda trendi selgelt näha, sest veebipoodide tagastuste osakaal kasvab kiiremini kui ostude oma.