Ja see on tõesti hämmastav, mis selle nädalavahetusega juhtus: lepapuud ei ole enam punased vaid tugevalt kollaseid urbi täis, sarapuud on juba tuule poolt tolmust tühjaks klopitud ja isegi need pajuurvad, millega nädalavahetusel urbepäeval nõiaõpilasi nüpeldasin „tooreks, terveks“, on hõbekarvade vahele peitnud kollaka tooni.