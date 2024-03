Selgusid parimad liha-, kala-, pagari- ja kondiitritooted

Toiduliidu juht Sirje Potisepp võttis 2-päevase hindamismaratoni kokku tänusõnadega komisjonile. „Hindamine on vastutusrikas ja toodetel sageli väga väikesed vahed, hindajatöö pole sugugi kerge,“ märkis Potisepp ja tunnustas komisjoni liikmeid pikkade tööpäevade eest. „Meie juubelikonkurss on siiski alles poolel teel – järgmisel nädalal toimub põnev väikeettevõtete voor, siis Rahva Lemmiku valimine ning lõpuks selguvad kuldmärgiste saajad,“ lisas ta.

Eesti Parim Toiduaine 2024 selgub 16. aprillil.

Konkursi Eesti Parim Toiduaine 2024 hõbemärkide võitjad

Eesti Parim Kalatoode 2024 on Saare Kala Tootmine OÜ Forellivardad köögiviljadega punases marinaadis. Need on vikerforellifilee vardad köögiviljadega, mis valmis kohe grillimiseks. Kiireltvalmivaid forellivardaid on lihtne ja mõnus nautida nii tegusal argipäeval kui ka hetkedel, mil pere või sõbrad on koos. Punane marinaad lisab hoolega valitud forellitükkidele veidi särtsakust.

Eesti Parim Lihatoode 2024 on Maag Eesti AS trühvlisalaami. Salaamile annavad erakordse maitse ehedad trühvlid, mis lisavad suurepärase aroomi, on visuaalselt nähtavad ja ka maitses mõnusalt tuntavad. Uuenduslik skin-pakend on tehtud materjalidest, mida saab õigesti sorteerides uuesti kasutusele võtta. Toodet on pakendis 80 g, mis on eeldatavasti sobiv kogus, et avatud pakendis toode ära tarbida soovitatud 48 h jooksul. Läbimõeldud kogus aitab vähendada toiduraiskamist.