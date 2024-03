Täna jõuab Eesti kohale vääveldioksiidi pilv

Keskkonnaagentuur andis teada, et CAMS atmosfääri koostise prognoos põhineb satelliitide vaatlusandmetel ning sisaldab infot SO 2 hulga kohta atmosfääris. Vulkaanipursked on SO 2 oluline allikas. Pärast purset tehtud prognoos Islandi kohta näitab suurenenud SO 2 koormusega (kuni 10 Dobsoni ühikut) pilve liikumas Põhja-Atlandilt üle Iirimaa ja Ühendkuningriigi, selle saabumist neljapäeval Skandinaaviasse ja siirdumist üle Läänemere. Pilv jõuab reedel Balti riikide, Poola ja Kirde-Venemaa kohale.

CAMS vanemteadur Mark Parrington: „Eelmiste pursetega ei kaasnenud nii palju SO 2 emissioone, et seda oleks saanud vaadelda ja meie süsteemidesse assimileerida. Seekord on SO 2 hulk selgelt vaatlusandmetes näha ja me jälgime hoolega pilve tema teekonnal üle Põhja-Euroopa, kuigi me ei oota sellelt mingit mõju õhukvaliteedile või kliimale.“