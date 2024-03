Selgitati välja parim piimatoode, valmistoit ja magustoit

„Tiheda konkurentsisõelaga valmistoidud on tänapäeval väga kvaliteetse koostisega, pigem kodusest menüüst tuntud road, pakkudes maitsvat ja toitvat alternatiivi ise söögivalmistamisele. Tundub, et ka köögiviljade eelistamise soovitused tervisliku toitumise eestkõnelejatelt hakkavad tasapisi tarbijate maitsemeeles väljenduma – näiteks nii lillkapsas kui teised köögiviljad olid valmistoitude koostises populaarsed,“ toob hindamiskomisjoni esimees toiduteadlane Rain Kuldjärv välja. Ta lisab, et sel aastal kandideeris väga palju erinevaid pannkooke, mis on ready-to-go lahendusena ehk mõeldud ka külmalt söömiseks. Ka valmistoodete kategooria võitjaks osutusid just pannkoogid.