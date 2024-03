Eestisse hakatakse rajama kiirekasvulisi puitistandikke

EKRE liige Arvo Aller päris kliimaminister Kristen Michali käest, mida valitsus tegi selleks, et kõnealune suur investeering ja töökohad oleks Eestisse jäänud.

Michal tõdes, et kliimaministeeriumi ja keskkonna vaatest oleks kena, kui kõrgema väärindusega ettevõtted siia tuleksid. Fibenoliga on ministeeriumil tema sõnutsi siiski hea kontakt, ka sel nädalal on kohtutud ja arutati tulevikuplaane.