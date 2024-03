Märtsis tuleb ette võtta just need hädavajalikud aiatööd

Mullast rääkides ei saa mööda vaadata ka väetistest. K-rauta müügistatistika kinnitab, et selleks kiputakse eelistama samuti universaalväetisi, mis ei sobi osadele taimedele. Näiteks sisaldavad osad väetised kloori, mida tuleks köögivilja puhul vältida. Samuti kiputakse eksima väetiste ajastamisega. Reegel on, et kevadeti võiks väetada suurt osa taimi lämmastikurikaste väetistega. Köögivilja puhul võib arvestada, et taimed, mis kasvatavad lehti, näiteks lehtsalat, eelistavad lämmastikuga väetist, aga köögiviljad, mis kasvatavad vilju maa all, fosforit ja kaaliumi.

Kasvuhoone peab olema ilmastikukindel

Kasvuhoone annab võimaluse saaki suvel varem noppida ja sügisel hooaega pikendada, aga seda ei tasu valida esimese sooduspakkumise ajel. Kasvumaja valikul peaks mõtlema läbi vajadused, aga arvestama ka vastupidavuse ja aeda sobivusega.

Kui kasvuhoones kasvatatakse väikesele perele üksnes kurki ja tomatit, siis piisab ka 10-ruutmeetrisest hoonest, aga enamasti kipub soove aja jooksul lisanduma ja pigem kurdavad inimesed kasvuhoone ruuminappuse, mitte ülearuse pinna üle. Kui kasvuhoone tuleb suur, peab sellel olema korralik vundament, mis tagab stabiilsuse. Eriti oluline on see alumiiniumikarkassi puhul, mis on kerge, mugavalt transporditav ja kergesti kokkupandav, aga võib korraliku vundamendita suurema tormiga lendu minna. Kasvuhooneid on ka terasest, mis on materjalina raske ja püsiv, aga selle kokkupanek on märksa keerulisem. Enamasti on kasvuhoone katted valmistatud vastupidavast ja soojust isoleerivast polükarbonaadist, kergelt purunevat kilet ja klaasi tänapäeval pigem ei kasutata.

Kasvuhoone võiks paigaldada kohta, mis ei jää tuulte koridori, samuti tuleb jälgida, et teised hooned või suured puud ei hakkaks kasvuhoonele vajalikku päikesevalgust varjutama. Muidugi tasub mõelda asukohta valides ka enda mugavusele – et kasvuhoonele ei langeks puudelt lehti ja kastmisvett saaks lähedalt.

Kui kasvuhoone on juba varasemast olemas, siis on märts õige aeg selle seisukord üle vaadata, hoone desinfitseerida ning uus muld sisse tuua. Leidub aiapidajaid, kes juba märtsis mõned taimed kasvuhoonesse toovad, aga see kätkeb riske, kindlama saagi huvides võiks seda teha aprillis.