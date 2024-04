Üleskutse ⟩ Kontorikurk sai oma Instagrami konto. Jaga ka sina oma taimebeebisid!

Idandamine väikses kilekotis

Triin Ruga jagas, et juba teist aastat järjest idandab ta tomatit ja kurki niiske paberi vahel gripkotis. "Hea jägida kas ikka idaneb, ei raiska mulda ja närve mulla seest välja piilumise ootamisele. Kohe kui juureke näha lähevad kompostiga mulda, joovad toasooja vett ja reisvad mitme aknalaua vahel päikest püüdmas. Paari päeva eest said esimesed tomatid mulda, täna esimene lehepaar paistab," kirjutas ta 25. märtsil.

Tšillid õitsema kevade esimesel päeval

Eha Tasang pani Järvamaal esimesed tšilli ja paprika seemned mulla sisse 10. jaanuaril ja teised 14. jaanuaril.

"Oletasin, et tšilliseemned vajavad pikka idanemisaega. Kuid juba paari nädala pärast olid ninad väljas. Kevade alguse päeval hakkasid tšillid õitsema. Seemned võtsin paar aastat tagasi oma kasvatatud viljadest. Kõik, mis mulda panin, tõusid üles ja läksid kasvama. Esialgu kasutasin turbakassetti, hiljem istutasin ümber turbapottidesse. Esimesi tõusmeid turgutasin ainult veega, aga lühikesele ja pimedale päevale abiks kasutasin led-valgust. Jääb ainult oodata, et ilmad hästi ruttu soojaks läheksid, et saan oma taimekesed õue tunnelisse istutada," rääkis naine oma taimedest.