Täna hakatakse Eesti parimaid toite valima

Täna hakkab toiduekspertidest koosnev komisjon hindama uusi kodumaiseid toiduaineid, mida tootjad said konkursile esitada veebruari lõpuni. Suuremad toidutööstused esitasid konkursile 94 toodet, väikeettevõtted, kes konkureerivad parimate piirkondlike toiduainete valimisel, seadsid üles 56 uut toodet.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on tänavusel konkursil kõige tihedam konkurents lihatoodete, magustoitude ja valmistoitude kategooriates, seevastu üllatusena on tavapärasest vähem esitatud piimatooteid.

Toiduliidu juht tunnustab tootjaid, kes on vaatamata pidevatele toidusektorit kimbutanud kriisidele leidnud vahendeid tootearenduseks ja toodete järjepidevaks parendamiseks. „Rõõmustab, et konkursile esitatud uute toodete arv on kasvanud. Eesti toidutootjad, kes on praegusel ebakindlal ajal väga keerulises konkurentsiolukorras nii sise- kui välisturgudel, on ikkagi leidnud võimalusi tooteid arendada ja tarbijale lisaväärtust luua. Konkursil saavad nad oma pingutustele ka väliste ekspertide pilgu ja tagasiside,“ sõnab Potisepp.

Pidevas kasvutrendis on viimastel aastatel olnud valmistoidud.

Konkursile esitatud tootevalikut kommenteerides toob Potisepp välja, et pidevas kasvutrendis on viimastel aastatel olnud valmistoidud. „Põhjuseks eelkõige tarbijate suur huvi ja nõudlus − valmistoidud sobivad tänapäeva kiiresse elutemposse ja on praegu juba väga kvaliteetse koostisega,“ selgitab Potisepp.