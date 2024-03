Looduskaamera vahendab sotsiaalmeedia staariks saanud kanakullipaari elu

RMK looduskaitsespetsialist Triin Leetmaa sõnul on kanakull hoolimata sellest, et neid elab ka linnades, siiski pigem metsalind. "Linnamaastikus on neid kuskil 27 paari, Tartu kandis 3-4 paari," ütles Leetmaa. Kogu Eestis on kanakulle 400-600 paari ringis.