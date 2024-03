Põllumehed traktoritega Antsla kesklinnas: oleme valmis ka pealinna sõitma

Täna tegeleb mees teraviljakasvatuse ja rasketehnika teenuse pakkumisega, aga vahepeal kasvatas 10 aastat ka loomi. “Just siin ükspäev vaatasin hindasid ja tõdesin, et looma eest saadav hind on sama, mis 10 aastat tagasi, aga kõik muud sisendihinnad on nii meeletult tõusnud,” tõi ta näite. Parts lisas, et kogu olukord põllumajanduses on kehva, näiteks laenude ja liisingute intressid on väga kõrgele tõusnud ning sellegi osas ei näe ta, et midagi ette võetaks.