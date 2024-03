Puukentsefaliidi juhtude arv on Eestis viimaste aastatega kolmekordistunud

Terviseameti nakkushaiguste ja epidemioloogia osakonna peaspetsialisti Maria Vikentjeva sõnul on tänavune esimene entsefaliidi juhtum juba diagnoositud ning eelmisel aastal sai nakkuse koguni 209 inimest. „Kui vaadata varasemaid aastaid, siis on haigestumine puukentsefaliiti märkimisväärselt tõusnud. Kui 2021. aastal registreeriti veel 82 puukentsefaliidi juhtu, siis 2022. aastal oli neid juba 140,“ selgitas ta.

Üha tõusva haigestumise trendiga kasvavad ka ravikulud. “Eestis kulub puukide põhjustatud haiguste raviks miljoneid eurosid. Möödunud hooajal ulatusid ravikulud üle kahe miljoni euro,” lisas Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe.

Tervise Arengu Instituudi 2023. aastal tehtud uuringu kohaselt kannab ligi 70% linnaruumis olevatest puukidest mõnda inimesele ohtlikku haigustekitajat, mistõttu ei ole tegemist pelgalt looduses liikujaid ohustava tõvega, vaid selle võib nakatunud puugilt saada ka linnakeskkonnas.

Ainus viis haiguse ennetamiseks on vaktsineerimine. „Puukentsefaliidi vältimiseks on olemas tõhusad ja ohutud vaktsiinid nii täiskasvanutele kui lastele alates esimesest eluaastast. Esmane vaktsineerimiskuur koosneb kolmest süstist,“ rääkis Vikentjeva ja lisas, et märtsis vaktsineerimiskuuri alustades on suve alguseks esmane kaitse olemas.

Vaktsineerida saab paljudes perearstikeskuses, vaktsineerimiskabinettides ja valitud apteekides üle Eesti. Sel aastal vaktsineeritakse 41 apteegis, mis on toodud veebilehel vaktsineeriapteegis.ee. Samal veebilehel on võimalik broneerida ka endale sobiv aeg vaktsineerimiseks apteegis. Vaktsiin on tasuline ja doosi hind jääb 30-45 euro vahemikku.

Eesti Proviisorapteekide Liidu juhi Ly Rootslase sõnul tasub praegu vaktsineerima tulla nii neil, kes pole varem end puukentsefaliidi vastu vaktsineerinud, kuid ka neil, kes soovivad kaitset uuendada. „Eestis on vaktsineerimine tehtud võimalikult mugavaks ning näiteks apteekides on tagatud kõik tingimused, et see kaitsesüst muude tegevuste kõrval kiirelt ära teha. Soovitame aeg eelnevalt broneerida, vaktsineerimiseks kulub 10-15 minutit. Juhul, kui inimene on varem juba puukentsefaliidi vastase vaktsiinisüsti saanud, tuleks kevadel kindlasti terviseportaalist või paberkandjal vaktsineerimispassist üle vaadata, kui palju aega on eelmisest vaktsineerimisest möödunud. Sõltuvalt patsiendi vanusest peaks uue doosi tegema kas kolme- või viieaastase intervalliga,“ selgitas Rootslane.

Puukentsefaliit on kesknärvisüsteemi nakkushaigus. Nakatumine toimub enamasti puugihammustuse kaudu, kuid viiruse võib saada ka töötlemata toorpiima tarbimisel. Haigus võib avalduda mitmes vormis, alates kergest gripilaadsest seisundist kuni ajupõletikuni. Puukentsefaliidi vastu puudub spetsiifiline ravi, haigust ravitakse sümptomaatiliselt. Puukentsefaliidi põdemine võib harvadel juhtudel lõppeda ka surmaga.