Müsteerium: Kuidas jõudis šaakal Hiiumaale?

Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu sõnas Eest Jahimeeste Seltsi kodulehel, et neil on aastaid olnud kahtlusi, et šaakal on Hiiumaal kohal, kuid ükski neist ei ole leidnud kinnitust. "Nüüd saame siis kindlalt väita, et šaakal on meil kohal, ja ka eksperdid on tema liigi määranud," selgitas Sarapuu.