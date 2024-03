Lähenev kevad paneb rohenäppudel sõrmed sügelema ja praegu ongi paras aeg seemnete külviks. Igal aastal pakutakse Facebooki gruppides ahvatlevate piltidega kõrreliste seemneid ja just pamparohi oma uhkete õisikutega kütab ikka ja jälle kirgi. Pamparohu seemnete ostmine on küll ahvatlev, kuid Eesti suhteliselt lühikese vegetatsiooniperioodi tõttu jõuavad taimed üliharva õitsemiseni. Külmaõrnad pamparohud võivad küll soojemates Eesti piirkondades paksu talvekatte all külma üle elada, kuid vaid lehestik pole seda vaeva väärt.

Kui soov on aeda tuua suuremaid kõrrelisi, millel on uhked õisikud, siis hiina siidpöörised on selleks palju parem variant. Teadliku tarbijana tasub ka võrrelda hindu. Tihti on Facebooki gruppides pakutavad seemned kallimad kui poes või usaldusväärsetes interneti seemnepoodides.

Seemnest kasvatamine

Mitmeid kõrreliste liike saab seemnest kenasti kasvatada, kuid see võtab omajagu aega. Kui alustada varakevadel aknalaual kõrreliste ettekasvatamist, jõuavad mitmed neist sügiseks alles sellisesse suurusse, et neid saab peenrasse oma õigele kasvukohale istutada. Püsikupeenrasse suurepäraselt sobituv preeria pillahein ja lühikarvane kastik on kaks head näidet. Meeles tasub pidada, et me saame kõrreliste seemnetest kasvatada vaid liike ja sordiehtsust oodata ei tasu.