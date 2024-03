Otsi tervisemuredele lahendust kodukapist

Kui aga kusagil kehal on sügelev lööve, võib proovida teejoomist – nii kolmisruse kui ka teeleht on puhastava toimega. Kevadel saab juua ka kasemahla. Määrimiseks on väga hea paplipunga salv või õlitõmmis, ise olen neid ka taimerasva ja võiga teinud, lihtsalt blenderdasin seguks ja määrisin. Kui pap­lipungi pole, võib kasutada ka haavapungi. Need kaks puud on vennad ja sarnase toimega, lihtsalt pappel on tugevam. Ise sain abi mõne päevaga, aga võib minna ka nädal-paar. Pungade kogumise aeg on juba käes.