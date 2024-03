Siberi vanaisa retsept teeb Eesti mehe samaka ainulaadseks

Teleekraanilt tuntud Kristjan Jõekalda ja Teet Margna käisid „Kahe kange” reisisaadet tehes tema vanaonul ja vanaisal külas. „Vanaisa pakkus neile ka seal oma kraami,” rääkis Pindsoo, kes on sündinud Eestis. „Vanaema tuli koos isaga sealt rongiga läbi suure Venemaa Eestisse. Isa oli siis väike põnn, tema on seal sündinud,” kirjeldas Pindsoo. Ülem-Suetuki küla on üks tuntumaid eestlaste asustatud Siberi külasid.