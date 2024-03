Ilmub Maa Elu digiajakiri

Vast on tähelepanelikum lehelugeja juba märganud, et alates aasta algusest on Postimehe vahendusel võimalik lugeda digiajakirju Naine, Kodu, Lemmik ja Reis. Esimesed ilmumiskuud on näidanud, et lugejad on digiajakirjad kenasti vastu võtnud ja huvi nende vastu on suur.