Orased vaevlevad märtsi päevasooja ja külma öö käes

„Mul siiamaani polnudki põhjust muretseda, aga maa on lumeta, päike soojendab, öösel tuleb miinus, päeval läheb jälle sulaks, see on taimele kõige kurnavam,” nentis Agrone Gruppi kuuluva ASi Vändra juhataja, tunnustatud agronoom Margus Lepp paastukuu alguses. AS Vändra kasvatab talivilja ja -rapsi ligemale 1500 hektaril.

Rapsiga keerulisem

„Aprill peaks andma selgema vaate, mis on orastest saanud, ja kui taim kõigile vintsutustele vastu peab, siis loodan, et looduse poolt tuleb piisavalt sooja ja niiskust, see on kõige parem taime ravimisel ja toitainetega on võimalik teda veel turgutada,” arutles Lepp.