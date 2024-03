Peakokk jagab uskumatuid lugusid, kuidas tasuta toitu välja petetakse

Oma igapäevatöös näeb temagi, et praegu vaadatakse palju hinda ja inimestel on väga raske kohaneda ajaga, mil ei saa enam vana elustandardit lubada. See muudab paljud leidlikuks, mis ei pruugi aga alati positiivne olla.

"Tänapäeval juba osatakse nõuda. Kirjutatakse konkreetselt: me ei jäänud sellega rahule ja tahame kompensatsiooniks seda. Kui järgmine kord tuleme, siis soovime tasuta saada. See on Eesti kliendi seas popp praegu," rääkis peakokk. "Või kirjutatakse: "Tere, mina olen blogija ja kirjutan teist arvamuse, mul on nii palju jälgijaid ja tahan majutust, hommiku- ja lõunasööki ning spaad tasuta." Kui saab tasuta, on artikkel okei, aga kui vastata, et vabandust, ma ei tunne teid, on arvustus negatiivne. Seegi komme on väga levinud."