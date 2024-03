Tomat on üks ütlemata visa taim, kes annab algajast aiapidajale nii mõndagi andeks ega jäta naljalt saagita. Teisalt saab hea hoolitsuse korral tomatilt mitu kuud värvikirevaid vilju noppida. Kõige toredam on seejuures, et tomatikasvatuseks pole sugugi vaja kasvuhoonet, sest juba on saada küllalt sorte, mis Eesti tingimustes nii põllul kui rõdupotis või amplis ilusat saaki annavad.

Kui teil on kasvuhoone, võib kasvatada ükskõik millist sorti. Avamaal peenras või ka terrassil potis kasvatamiseks tasub aga valida selline, mille pakendil otse kirjas, et tegu avamaa tomatiga. Eestimaa suvi on ettearvamatu: ei tea me ju praegu, kas taas on tulemas üks palav ja põuane suvi või hoopis kallab enamiku ajast vihma. Seega on kindla peale minekuks arukas valida avamaale mõni Eesti muutlikus ilmas vastupidamiseks aretatud sort, näiteks "Terma" on just selline, mis ka kõige nigelama ilma korral viljad punaseks suudab küpsetada.