Käes on viimane hetk linnupesade eemaldamiseks

Linnast lindude peletajatel on kiired päevad, sest praegu on õige aeg linnupesade kõrvaldamiseks. Kui munad on juba pesas, siis neid enam likvideerida ei tohi ja nii ei jää pesapaiga naabruses elavatel inimestel muud üle, kui leppida künnivareste ja kajakate kiusuga.https://www.err.ee/1609279896/ornitoloogi-sonul-on-kaes-viimane-aeg-katustelt-linnupesade-korvaldamiseks