PUUST JA PUNASEKS ⟩ Millal tuleb okste lõikamiseks omavalitsuselt luba taotleda?

Eesti Arboristide Ühingu juhatuse esimees Mart Hiio sõnas Maa Elule, et teadlikkus raie- või hoolduslõikusloa taotlemise vajalikkusest on parem suurlinnades, vähem ollakse teadlikud maaasulates ja seda tuleb omajagu ette, et inimesed on üllatunud, et on vaja raieluba, kui soovitakse oma kinnistul puu maha võtta.