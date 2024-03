Kevade saabumine muudab värske kurgi jälle soodsamaks

AS Grüne Fee Eesti juht Raivo Külasepp ütles Maa Elu raadiosaatele antud intervjuus sektoris toimuvat kirjeldades, et tarbija rahakott on jäänud õhemaks, tarbija on muutunud valivamaks ja hind muutub järjest suuremaks ostuotsuse tegemise argumendiks.

Küsimusele, kas seetõttu on ettevõttel tulnud ka tootmismahtusid vähendada, vastas Külasepp, et pigem on seda teha tulnud kõrgete tootmiskulude pärast. „Müük peaks toimuma sellise hinnaga, et see kataks ka tootmiskulud ära,” sõnas ta ja lisas, et seetõttu oldi talveperioodil ka ettevaatlikumad, sest oli nädalaid, kus energiakulud moodustasid 87% kogu ettevõtte nädalakäibest.