Talv on läbi ja ilm läheb soojemaks

Ilmselt ihkavad kõik juba sooja ja päikest, paraku on esimene kevadkuu tihtipeale veel küllaga lund ja külma toonud. Mida eelolevatel nädalatel oodata, uurisime viiest erinevast ilmaennustussportaalist. Olgu kohe öeldud, et kõik need on ühte meelt: alla mõne miinuskraadi tulemas ei ole ja päevasel ajal peaks vaid plusskraade jaguma.