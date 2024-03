Põllumees: Miks me JÄLLE kurdame?

Tänasel päeval kulub ühel hektaril talinisu tootmiseks 1000 eurot, 12 aastat tagasi 700. Tasuvus-saagikus täna on 5 t/ha, 12 aastat tagasi 3,5 t/ha. Kuid kumba saagikust on meil läbi aastate olnud lihtsam saavutada?

Odavamalt tootmine on ahvatlev variant, aga kõigil põllumeestel on püsikulud, mis tuleb nii või teisiti tasa teenida. Ja kui sa põldudesse üldse ei panusta, siis võib saak nii väike olla, et lõpetad ikka miinusega. Või teed oma kallimale varale, mullale, karuteene. Negatiivsed tagajärjed annavad tunda veel mitu aastat.

Seepärast panustangi mina näiteks vahekultuuride kasvatamisse, mis võiks kaasa tuua madalamad väetisekulud ja muutma mullad põuakindlamaks. Paraku on see pikk protsess, mille tulemusi näen alles aastate pärast.

Toetuste eesmärk on hoida vilja hind mõistlikul tasemel, et võimalikult suurel hulgal inimestest oleks juurdepääs toidule. Tänaseks võib tõesti öelda, et toetused on hoidnud teravilja hindasid madalamal, aga poes me seda mõistlikku hinda ei näe. “Mõistlikku” hinda tunnevad vaid põllumehed, kelle kasumimarginaal on nüüdseks olematu või lausa miinuspoolel.