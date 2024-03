Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehe Martin Talts sõnas ERR-ile , et Skandinaaviamaade majandusolukorra stabiliseerumisest on veel rääkida.

"Ehitustööstus Põhjamaades ei ole tegelikult täna veel tõusule pööranud. Raske on veel rääkida mingist stabiliseerumisest või turu taasavanemisest. Mõningaid positiivseid märke võib välja lugeda sellest, et pikalt pausile pandud ehitusi plaanitakse mingil ajal uuesti alustada ja uute projektide hinnapäringute arv on mõnevõrra kasvanud," selgitas Talts.