Peaminister Evika Siliņa ütles pärast koalitsiooni koostöökohtumist, et vastavat määrust plaanitakse arutada valitsuse juba teisipäeval, 5. märtsil. Siliņa lisas, et positiivne on ka see, et ka Poola ja Leedu võivad kaaluda sarnast otsust, kirjutab LSM.lv.