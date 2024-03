Pesitsevate lindude segamine võib kaasa tuua ootamatu tagajärje

Majaomaniku ja linnu konflikti tuleb võimalikult varakult ennetada ning tekitada olukord, et linnud inimese jaoks ebasobivasse kohta üldse pesa ei ehitaks. Näiteks varesed ja kajakad otsivad endale sobivat pesitsuskohta juba praegu, mistõttu on õige aeg hoone üle vaadata ning vajadusel takistada sellele lindude ligipääs.

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd ütles, et enne lindude pesitsushooaja algust peaks ehitise üle vaatama seetõttu, et pesitsuse ajal lindude häirimine on ebaeetiline ja seadusega keelatud, sest poegade kasvatamine on nende jaoks kõige olulisem ja tundlikum periood.