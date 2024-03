Et suvel saaks nautida head köögiviljasaaki, on aeg hakata mõtlema seemnete soetamise ja külvamise peale. Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Piia Puusepp kirjutab, et enda kasvatatud köögiviljast seemnete võtmine ja edasi külviseemneks müümine võib tunduda ahvatlev mõte, kuid see võib kasu asemel tuua kahju.