Veel üks toidutööstus ja kanala lõpetavad tegevuse

“Lihtsalt ei tasu ära,” põhjendas Riisenberg. Ta lisas, et tegemist pole mingi äkkotsusega, seda on juba pikemat aega kaalutud. Oma osa on nii tööjõu kallinemisels, sisesindhinande tõusul, sealhulgas elekter ja ka tarbijaskonna ostujõu langusel.

“Väob õelda, et müük vähenes, aga omaette teema on kaubanduskettidesse kauba müügile saamisel ka,” rääkis Riisenberg. “Meie müügivõimekus ei ole nii suur, kui suurtel lihatööstustel, kus mitu müügimeest sõidavad pidevalt mööda Eestit ringi.”

Kehtna Lihatööstusel pole seevastu võimalust müügimeest palgata olnud. “Ise oleme tootnud, turundanud jamüünud, aga see ei tasu enam ära,” rääkis Riisenberg. Põhiliselt on oma tooteid müüdudki Raplamaale. Näiteks Rapla Prismas on ettevõttel ka oma toodetega jahekapp. “Keeruline on väljaspoole Raplamaad müüa,” lisas Riisenberg.